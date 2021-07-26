قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، إن هناك وطنيين في اتحاد الصناعة والتجارة يعملون بصدق ووطنية، خلال الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن تونس تعيش أيامًا تاريخية.



وطالب خلال استقباله سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء، تجار الجملة ومن يتولون التوزيع بأن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وخفض الأسعار.



وأضاف: «المسلم الحقيقي لا ينام وجاره بلا عشاء، أطلب منهم أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال الظروف للمضاربة أو الاحتكار»، مناشدًا تجار الجملة والتفصيل الشعور بالواجب المقدس تجاه الوطن.



ونوه إلى أن «أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار المواد في الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد سيواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون»، مشددًا على أهمية التآزر والتعاضد بين الشعب التونسي.