المؤبد لمتهمين في قضية داعش السلام

قصت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام"، وإدراجهما على قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة للمتهم الأول "محبوس" تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وجمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، والانضمام لتنظيم يدعو لتكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.