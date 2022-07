وزير الخارجية الأمريكي: نؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أن «عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية؛ لاستعادة ثقة ملايين التونسيين، الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد».

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن خطأً مادياً تسرب بإلحاق جدول غير محدَث ضمن ملحقات قرار إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري، في إحدى صفحاتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «النتائج التي أُعلنت صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء».

وفي بيان وجهته هيئة الانتخابات للرأي العام، بعد أن نشر مراقبون أخطاء في العد بالجداول المنشورة على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، قالت إن «عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022 تمت طبقاً للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها».

وأعلنت الهيئة عن النتائج الأولية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد لهذا الغرض.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرَح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي لها وحدها حق البت في صحتها.

We strongly support the democratic aspirations of the Tunisian people. An inclusive and transparent reform process is crucial to restore the confidence of the millions of Tunisians who either did not participate in the recent referendum or opposed the new constitution.