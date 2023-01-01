إصابة عناصر من حركة الشباب وتدمير معدات عسكرية في عمليات للجيش الصومالي

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم، عن تدمير معدات عسكرية تابعة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ومصادرة عتاد وأسلحة، في عمليات عسكرية في أجزاء من إقليمي شبيلي السفلى وغلغدود جنوبي ووسط البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام القول إن قوات تابعة للجيش الصومالي نفذت عمليات عسكرية في أجزاء من إقليمي شبيلي السفلى وغلغدود، أسفرت عن إصابة عدد من عناصر حركة الشباب وتدمير عربات عسكرية ومصادرة عتاد وأسلحة، كما تم استهداف قاعدة كانت تتمركز فيها عناصر الحركة.



وكانت السلطات الصومالية أعلنت أمس الخميس مقتل أكثر من 60 مسلحا من عناصر حركة الشباب، وذلك خلال عملية عسكرية للقوات الأمنية في مناطق تابعة لمحافظة باي الواقعة جنوب غربي البلاد.



وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد الحركة، التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.