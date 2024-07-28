أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا، في 7 محافظات، الجمعة المقبلة، منها 10 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 71 مسجدًا، منها 56 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12152 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 887 مليون جنيه، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي بها احلال وتجديد هى: مسجد سيدي عيسي ومسجد النجارين الشرقية ومسجد منشية أبو كيفوا ومسجد عمر بن الخطاب بمديرية أوقاف البحيرة، مسجد عزبة الجمهورية ومسجد السماح بمديرية أوقاف الغربية، ومسجد آل داغر بمديرية أوقاف سوهاج ومسجد الشيخ خلف كيلاني بمديرية أوقاف أسيوط، ومسجد الرحمن بمديرية أوقاف المنيا، مسجد الطاهرة بمديرية أوقاف المنوفية.

وأضاففت الوزارة أن المساجد التي بها صيانة هى: مسجد العباسي بمديرية أوقاف السويس، مسجد الزاوية العجاجرة ومسجد التوفيق بالله ومسجد الرحمن ومسجد السلام، بمديرية أوقاف قنا، ومسجد النور ومسجد الرحمة بمديرية أوقاف البحيرة.



