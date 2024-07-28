قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان

قالت مراسلة روسيا اليوم مساء يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا استهدف بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.



وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة يوم السبت جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.



وأوضحت تقارير محلية بأن القذيفة سقطت على ملعب للأطفال في البلدة لم يتضح بعد لماذا لم تعترضها الدفاعات الجوية الإسرائيلية، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اطلع على تفاصيل الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وأجرى مشاورات أمنية من واشنطن.

ووجه الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتواجد بواشنطن، أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني وتوعده برد قاس.

وردا على تلك الاتهامات، نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني لروسيا اليوم مسؤوليته عن عن الحادثة وأكد أنه لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل.

هذا، وقال موقع "واللا" العبري مساء السبت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على حادث مجدل شمس بالجولان السوري المحتل والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم 6 بجراح خطيرة.