زعيم كوريا الشمالية يحضر فعاليات الذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالمحاربين القدامى لبلاده وحضر احتفالات بمناسبة الذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحرب الكورية اندلعت في 25 يونيو 1950، عندما غزت القوات الكورية الشمالية كوريا الجنوبية. وقاتلت الولايات المتحدة و20 دولة حليفة أخرى إلى جانب كوريا الجنوبية تحت علم الأمم المتحدة. وانتهى الصراع بهدنة، وليس معاهدة سلام، في 27 تموز/يوليو 1953.

وحضر كيم اجتماعا مع قدامى المحاربين، الذين عملوا في مناصب رئيسية في الحزب الحاكم والحكومة والجيش، عقد في ملعب بيونج يانج المغطى في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ولم يلق كيم خطابا، لكن ري إيل هوان، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، دعا الجيل الأصغر إلى تكريم قدامى المحاربين.

ونقل عن ري قوله:"إنه لشرف لجيلنا أن نتذكر ليس فقط بالألم ولكن أيضا بشرف العصر الدرامي الذي غير سنوات الحرب الأكثر كارثية إلى أعظم انتصار".

وشاهد المشاركون مقطع فيديو يسلط الضوء على "مآثر وروح القتال" لجيل الحرب، تلا ذلك عرض مسائي وألعاب نارية وعرض ليلي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأقامت كوريا الشمالية العام الماضي عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين دعت له وزير الدفاع الروسي آنذاك سيرجي شويجو وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونج تشونج في خطوة واضحة لإظهار تضامنها مع بكين وموسكو، اللتين دعمتا بيونج يانج أثناء الحرب.