مدير أكاديمية ليفربول: شباب النادي يأملون في رؤية صلاح

شرح أليكس إنجلثورب، مدير أكاديمية نادي ليفربول الإنجليزي تأثير تطور ترينت أليكساندر آرنولد، لاعب الفريق الأول والصاعد من الأكاديمية على طموح لاعبي ليفربول الشباب، مؤكدًا على مدى الأمل الذي منحه الظهير الأيمن للريدز للاعبي الأكاديمية.

وأوضح إنجلثورب أن لاعبي فريق الشباب بأكاديمية ليفربول يتمنون بشدة مقابلة محمد صلاح، نجم الفريق الأول حيث قال :"الشيء الذي وجدته مثيراً للاهتمام مع ترينت هو أنه عندما شارك مع الفريق الاول لأول مرة وعندما عاد إلى الأكاديمية، كان اللاعبون الشباب متحمسون لرؤيته - ولكنهم كانوا يأملون رؤية لاعب مثل محمد صلاح".

وأضاف عن تأثير آرنولد على صناعة الأمل لدى لاعبي الأكاديمية :"ترينت جيد حقًا وقد ساعدنا في التعاقد مع لاعبين صغار السن في السنوات القليلة الماضية، دخل إلى الغرفة في اليوم التالي للفوز 4-0 على برشلونة على ملعب آنفيلد، ويمكنك أن ترى وتشعر أنه خلق حالة خاصة، الكل كان ينظر له بانبهار ولا يريدون أن يروا لاعب أخر غيره، أعتقد أن هذه علامة على مدى تقدمه فيما يتعلق بتفكير المشجعين واللاعبين الشباب هنا