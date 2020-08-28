اعتقال رئيس مدينة هانوي للاستيلاء على وثائق سرية للدولة في فيتنام

قالت الشرطة الفيتنامية، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على رئيس مدينة هانوي نجوين دوك تشونج، الذي هو على صلة بثلاث قضايا جنائية منفصلة، من بينها الاستيلاء على وثائق سرية للدولة، وسوء استغلال أصول للدولة، ومجموعة تهريب عبر الحدود.



وقالت الشرطة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة إن تشونج سوف يتم احتجازه لأربعة أشهر على الأقل "للاستيلاء على وثائق تحتوي على أسرار للدولة".



كما يرتبط بتحقيق جنائي بشأن نات كوونج، وهي شركة تكنولوجية وموردة للهواتف المحمولة، حيث يتردد أنها قامت بتهريب كميات ضخمة من الأجهزة الالكترونية إلى داخل فيتنام، بينما أخفت ما حققته المجموعة من أرباح.



وقالت الشرطة الفيتنامية إن التعاملات الإجرامية التي نفذتها نات كوونج والمدير السابق للشركة بوي كوانج هوي، قد كبدت خزينة الدولة 43 مليون دولار.



وكان رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك قد وافق يوم 11 أغسطس على إيقاف تشونج عن العمل لمدة 90 يوما.