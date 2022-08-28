منتج فيلم «حدث في القاهرة» يتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد أحمد حاتم

قدم المنتج يوسف مندور ببلاغ ضد الفنان أحمد حاتم، لنقابة المهن التمثيلية، وغرفة صناعة السينما، لعدم التزامه بموعد التصوير المحدد، وعدم تنفيذ رؤية مخرج العمل، مما أدى إلى تعطيل أيام تصوير فيلم "حدث بالقاهرة" الذي يجسد من خلاله دور البطولة.

وأصدرت الشركة المنتجة للفيلم، بيانًا توضح من خلاله حقيقة توقف التصوير طول الفترة الماضية، وجاء من خلال البيان، "بموجب عقد اتفاق في غضون شهر يناير 2020 إسناد الشاكي إلى الفنان أحمد حاتم مهمة القيام بأداء عمل تمثيلي في فيلم تحت اسم مؤقت (حدث في القاهرة)، تأليف عمر جمال، وإخراج أحمد الله صالح".

وتابع البيان: "واطلع المشكو في حقه على فكرة الفيلم والسيناريو والحوار الخاص به، وطبيعة دوره في الفيلم، وقبل بنفسه وبصفته ممثلا القيام بأداء الدور، مع الالتزام التام في فترة التصوير بعدم الانشغال في عمل آخر، كما تعهد بموجب التعاقد بإبداء أقصى تعاون ممكن مع صناع الفيلم".

وقال المنتج يوسف مندور، إن الفنان أحمد حاتم، خالف التعاقد، بعدم استجابته إلى أي من أوامر العمل "الأوردرات" منذ بدء التصوير في أواخر شهر فبراير 2022.

وتابع أن الفنان "أحمد حاتم، اعتذر أكثر من مرة عن الحضور بعلة الانشغال في أمور أخرى شخصية ومهنية وتبين لنا بعد ذلك أنه تعاقد على تمثيل عدة أعمال سينمائية ودرامية أخرى، وبعد فترة من الوقت، وبعد بدء تصوير العمل بالفعل، وبعد الاعتذارات المتكررة من قبله، تفاجئنا بأن الفنان المذكور لديه بعض الاعتراضات على قصة وسيناريو الفيلم، بل ورفض الانصياع لأوامر مخرج العمل في تنفيذ ما يراه مناسبا لطبيعة الدور، ضاربا بعرض الحائط الأعراف المهنية".

واختتم البيان أن "الفنان أحمد حاتم خالف ما جاء في عقد الاتفاق المبرم مما أدى ذلك إلى تعطيل سير العمل وفقا للجدول الموضوع لاستكمال تصوير الفيلم، وحتى تاريخه لم يبد الفنان المشكو في حقه أي رغبة في التواصل مع أي من طاقم العمل، مما تسبب ذلك في حدوث أضرار مادية باهظة ومعنوية وأدبية ناجمة عن تأخيره".