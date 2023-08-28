أكدت مصادر عسكرية في محافظة دير الزور شرقي سوريا اعتقال قوات سوريا الديمقراطية /قسد/ قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات /قسد/ أحمد الخبيل أبو خولة مساء يوم الاحد في مدينة الحسكة.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "قادة قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد دعو أبو خولة وعدد من قادة المجلس العسكري لاجتماع وتم اعتقال أبو خولة ومحاصرة قادة المجلس في قاعدة عسكرية تابعة لقسد".

وأضاف المصدر بأن "قادة المجلس بعد اعتقال أبو خولة تواصلوا مع قواتهم في مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي وطالبوهم بالسيطرة على كافة نقاط قسد واعتقال كل قادة قسد الأكراد في تلك المواقع وتجري الآن اشتباكات عنيفة في مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي والغربي والسيطرة على أغلب نقاط قسد وقطع كافة الطرق مع محافظتي الحسكة والرقة".

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الشرقي لـ(د.ب.أ) إن هناك" حالة نفير عام باعتبار قادة مجلس دير الزور العسكري ينتمون لقبيلة العكيدات وتمت مهاجمة جميع نقاط قسد التي يتواجد بها قادة قسد للضغط عليهم والإفراج عن قيادة مجلس دير الزور العسكري".

وشهدت مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي الذي يسيطر عليه مجلس دير الزور العسكري مواجهات مع قوات قسد منتصف الشهر الجاري بعد رفض مجلس دير الزور العسكري المشاركة في عملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية غرب نهر الفرات وسقط قتلى وجرحى من الجانبين الأمر الذي دفع قسد لإرسال تعزيزات عسكرية من محافظة الحسكة والرقة.