استهداف جزيرة خرج الإيرانية بعدة غارات

أفادت وكالة «مهر» الإيرانية، الثلاثاء، بأن جزيرة خرج الإيرانية تعرضت للاستهداف بعدة غارات جوية.

وتقع جزيرة خرج على بعد 25 كيلومتراً من الساحل الإيراني، وتمر عبرها معظم صادرات إيران النفطية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في هيئة مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط لوكالة «تاس» برصد مسيرة استطلاعية أمريكية من طراز «نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون» فوق المياه المحايدة للخليج، موضحاً أن التحليق هذه المرة بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية.

وصرح المصدر أن طائرة الاستطلاع المسيرة الأمريكية - التي أقلعت من قاعدة «سيغونيلا» العسكرية الإيطالية في صقلية - تم رصدها فوق المياه المحايدة للخليج بالقرب من جزيرة خرج.

وأكد أن الطائرة المسيرة حلقت بالقرب من الجزيرة على ارتفاع يزيد عن 14 كيلومتراً، ثم توجهت شمالاً لتعود مجدداً.

وأشار مصدر الوكالة إلى أن طائرات من هذا النوع قادرة على توفير معلومات استطلاع في الزمن الحقيقي ومراقبة مساحات واسعة من البحر والبر، وتعمل كقدرة إضافية للطائرات المضادة للغواصات من طراز «بوينج بي-8 بوسيدون».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة قد تحاول الاستيلاء على جزيرة خرج.

وأكد ترامب أن هناك كثير من الخيارات أمام واشنطن، معربًا عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على الاستيلاء على الجزيرة بسهولة.