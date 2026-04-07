رويترز: إيران وضعت شروطا مسبقة لمحادثات سلام دائم مع أمريكا

قال مسئول كبير لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن ‌إيران وضعت شروطا مسبقة لإجراء محادثات حول سلام دائم مع الولايات المتحدة تشمل ⁠الوقف الفوري للهجمات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضا عن الأضرار.

وأضاف المسئول أن طهران ترفض أي وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة يكون مؤقتا ‌فقط.

وقال ⁠إن أي اتفاق سلام دائم ينبغي أن يسمح لإيران بفرض رسوم على ⁠السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي ستختلف ⁠حسب نوع السفينة وحمولتها والظروف المحيطة.

وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي رفضت فيه طهران بتحد إعادة فتح مضيق هرمز وقبول اتفاق لوقف إطلاق النار قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب لتوافق على مطالبه أو "يمحوها".

وذكر مصدر مطلع على الخطة أن إيران ترفض اقتراحا أمريكيا توسطت فيه باكستان لوقف إطلاق النار على الفور ووقف الإغلاق الفعلي الذي تفرضه على المضيق، ثم إجراء محادثات حول تسوية سلمية أوسع نطاقا خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن الرد الإيراني تضمن 10 بنود، شملت إنهاء الصراعات في المنطقة ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين: "يمكن محو البلد بأكمله في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي مساء الغد". وتعهد بتدمير محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية إذا رفضت طهران الإذعان قبل الموعد النهائي.

وأضاف ترامب أن "كل جسر في إيران سيتحول ⁠إلى ركام" بحلول منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0400 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء، وذلك في حالة عدم إبرام اتفاق مع طهران، وإن "كل محطة كهرباء في إيران ستخرج من الخدمة وتحترق وتنفجر ولن يُعاد استخدامها أبدا".