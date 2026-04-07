مقذوف مجهول يصيب سفينة جنوب جزيرة كيش الإيرانية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، الثلاثاء، بتعرّض سفينة تجارية لإصابة بـ"مقذوف مجهول المصدر" على بعد 25 ميلا بحريا جنوب جزيرة كيش جنوبي إيران.

وقالت الهيئة في بيان، إن قبطان سفينة حاويات، دون تحديد هويتها، أبلغ عن تعرضها لضربة بـ"مقذوف مجهول"، ما أدى إلى "أضرار في الهيكل فوق خط المياه".

وأشار القبطان إلى أن الطاقم بكامله آمن ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وفق الهيئة البريطانية.

وأضافت أنه لم يُسجل أي تأثير بيئي جراء الحادث، بينما تجري السلطات المختصة في المنطقة تحقيقاً في الواقعة.

يأتي هذا الحادث وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة.

وتتهم عواصم إقليمية وغربية طهران باستهداف سفن تجارية في ممرات ملاحية إقليمية، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، حربا على إيران.

وفي ذلك اليوم، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلّفت آلاف القتلى والجرحى، مع اغتيال قادة أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.