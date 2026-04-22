سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية لـ إسرائيل

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى وقف المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة لإسرائيل.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الثلاثاء، انتقد فيها المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأشار السيناتور المستقل، إلى إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور في وقت يتركز الاهتمام العام على الصراعات في قطاع غزة وإيران ولبنان.

وأضاف: "الأمر لا يقتصر على غزة وإيران ولبنان. ففي الضفة الغربية، ومنذ أكتوبر 2023، قتل الجنود والمستوطنون الإسرائيليون أكثر من ألف فلسطيني، ودمروا أكثر من 6 آلاف منزل، وأقاموا أكثر من 200 بؤرة استيطانية غير شرعية".

وفي يناير الماضي، قدم ساندرز مشروع قانون لرفض صفقة بيع قنابل لإسرائيل بقيمة 660 مليون دولار تقريبا، إلا أنه رُفض في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

ويطالب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون، على وجه الخصوص، إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل والامتناع عن التواطؤ في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.