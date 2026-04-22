مقترح تشيكي بنشر نظام رادار للمساعدة في تأمين مضيق هرمز

ذكر وزير خارجية التشيك، بيتر ماسينكا بعد محادثات أجراها في لوكسمبورج إن فرنسا والمملكة المتحدة أعربتا عن اهتمامهما بمقترح تشيكي لنشر نظام رادار سلبي للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

وكان رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش قد أعلن الأسبوع الماضي أن جمهورية التشيك ستعرض نظام مراقبة تلقائي قابل للنشر، مصمم لرصد وتتبع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، بما في ذلك الطائرات المسيرة. وأضاف أن الانتشار سيعتمد على الاستقرار في الوضع الأمني الإقليمي، طبقا لما ذكرته إذاعة براغ اليوم الأربعاء.

ويتكون النظام من محطة مركزية وثلاث محطات فرعية ووحدة معالجة بيانات ومحطة عمل للمشغل. ويصل مداه إلى 400 كيلومتر ويمكن أن يراقب 500 هدف في الوقت الفعلي.