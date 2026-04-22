قدّم الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون اعتذارًا علنيًا لمتابعيه، معترفًا بأنه ضلّل الجمهور خلال فترة دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية لعام 2024، مؤكّدًا أنه سيظل "معذّبًا لفترة طويلة" بسبب ذلك.

وجاءت تصريحات كارلسون خلال حلقة من برنامجه بُثّت يوم الاثنين 20 أبريل، في حديثٍ جمعه بشقيقه، أقرّ فيه بأنهما كانا جزءًا من الداعمين لحملة ترامب.

وقال كارلسون: "بطرق حقيقية، أنت وأنا وملايين الأشخاص مثلنا، نحن السبب في ما يحدث الآن.. سنظل معذّبين بسبب ذلك لفترة طويلة. أنا سأكون كذلك، وأريد أن أقول إنني آسف لتضليل الناس. لم يكن ذلك متعمدًا"، بحسب ما نقلته شبكة يورونيوز.

وكان كارلسون، الذي يُعدّ من أبرز الوجوه الإعلامية اليمينية في الولايات المتحدة، قد شارك في حملة ترامب عام 2024، وظهر في تجمعات انتخابية بارزة، حيث وصف ترامب خلال أحدها بأنه "أب صارم" يعود إلى منزله ليعاقب أبناءه غير المنضبطين.

كما كان كارلسون أحد أبرز الداعمين لترامب خلال عمله في شبكة "فوكس نيوز"، واستمر في دعمه للإدارة الأمريكية حتى مطلع عام 2026.

لكن العلاقة بين الطرفين شهدت تحولًا بعد اندلاع الحرب على إيران، التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، إلى جانب تصريحات اعتبرها كارلسون "فظة وساخرة" من قبل ترامب، بما في ذلك تهديده بالقضاء على حضارة يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، ونشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره بهيئة مسيحية مثيرة للجدل.

وقال كارلسون في أحد برامجه الأسبوع الماضي: "إنها سخرية. إنه يسخر من يسوع. إنه يستهزئ بالمسيحية. الشخصية المركزية في الدين يتم تقديمها بشكل ساخر".

ويأتي اعتذار كارلسون في سياق انقسام داخل الحزب الجمهوري حول الحرب على إيران، وتزايد الانتقادات داخل التيار المحافظ للسياسات الخارجية لترامب.

في المقابل، شنّ الرئيس الأمريكي هجومًا حادًا على منتقديه من التيار المحافظ، بمن فيهم تاكر كارلسون، على خلفية اعتراضهم على الحرب على إيران.

ويوم 9 أبريل، كتب ترامب منشورًا عبر منصة "تروث سوشيال"، قال فيه: "لديهم شيء واحد مشترك: مستوى ذكاء منخفض. إنهم أشخاص أغبياء، وهم يعرفون ذلك، وعائلاتهم تعرف ذلك، والجميع يعرف ذلك أيضًا!"

ويرى محللون أن تحول كارلسون لا يعكس قطيعة فكرية كاملة، بل يرتبط بتغير المزاج السياسي داخل اليمين الأمريكي، خاصة مع تزايد الانتقادات للحرب على إيران وتراجع شعبيتها.