نزول 4 يابانيين من أفراد أطقم سفن عالقة في الخليج

أفاد وزير النقل الياباني، كانيكو ياسوشي، بنزول أربعة يابانيين من أفراد أطقم سفن عالقة في الخليج ، بدون أن يحدد عدد السفن.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، بأن كانيكو أعلن هذا النبأ أمام لجنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون في وزارة النقل، إن أفراد الطاقم لا يعانون من أي مشاكل صحية، إلا أنه لم يتم تقديم معلومات مفصلة بشأن حالتهم الصحية، أو ما إذا كانوا سيعودون إلى اليابان.

وفي الشهر الماضي، عاد أربعة من أفراد الطاقم اليابانيين العالقين في الخليج إلى اليابان بمساعدة الحكومة.

وحتى الآن، عبرت ثلاث سفن مرتبطة باليابان مضيق هرمز منذ أن قامت إيران بإغلاقه فعليا.

وصرح كانيكو بأن ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان، وطواقمها على وجه الخصوص، له أولوية قصوى. وأضاف أن الوزارة ستعمل على جمع المعلومات وتقديمها إلى الجهات المعنية، مع التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المختصة.