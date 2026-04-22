مقتل شخصين في روسيا في هجوم أوكراني بمسيرة

أعلنت السلطات الروسية أن امرأة وطفلا لقيا حتفهما إثر هجوم بمسيرة أوكرانية في مدينة سيزران المطلة على نهر فولجا، فيما أفادت أوكرانيا بمقتل شخص في ضربة روسية جنوب شرقي البلاد.

وقال فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا عبر تطبيق تليجرام إنه تم اتشال جثتي القلتيلين الروسيين من أسفل أنقاض مبنى سكني منهار جزئيا. وأضاف أن 12 شخصا أصيبوا.

وأشار إلى أن مسيرات أوكرانية ضربت مبنيين سكنيين صباح اليوم.

وتم استهداف سيزران /800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية/ عدة مرات في هجمات أوكرانية مضادة، وتضم المدينة مصفاة نفط.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 155 مسيرة أوكرانية ليلة الثلاثاء- الأربعاء، من بينها مسيرات في سماء منطقة سامارا.

وفي جنوب شرقي أوكرانيا، لقي شخص حتفه في هجوم روسي، حسبما ذكر أوليسكي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني لإعادة الإعمار.

وأفاد كوليبا عبر تطبيق تليجرام، بأن ساحة للسكك الحديدية تعرضت لهجوم بمسيرات في زابوريجيا أثناء وجود قطار على السكة الحديدية، ما أسفر عن مقتل مساعد سائق القطار، فيما تم نقل السائق إلى المستشفى.