تأجيل محاكمة المتهم بقتل عديلُه بـ20 طعنة في الإسكندرية ليونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، اليوم الخميس، محاكمة "م.م.و"، فني الوميتال، إلى جلسة دور الانعقاد من شهر يونيو المقبل، لحين ورود تقرير الطب النفسي، وذلك لاتهامه بقتل "م.ا.ع" عديله.

وكانت هيئة المحكمة قررت إيداع المتهم بقتل زوج شقيقة زوجته، بـ20 طعنة في مدخل كمبوند سكني شهير، بمستشفي الطب النفسي؛ للكشف على سلامة قواه العقلية ومدها بتقرير بحالته، وذلك لاستكمال محاكمته.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23380 لسنة 2025 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورد بلاغ حول تعدي شخص على أخر في منطقة السيوف.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وعلى أثر خلافات أسرية بين المتهم وبين المجني عليه، إثر ضغائن نفسية من الأول تجاه الأخير، تتمثل في المقارنة الفارق الاجتماعي، فيما بينهما، والتي تذكره شقيقة زوجته أمامه بأنه أفضل منه.

وكشفت التحقيقات أنه وقبل الواقعة بأيام استولى المتهم على حافظة نقود زوجته، فتوجهت إلى منزل والدتها، وعقب ذهابه لرؤية أبنائه، طلب من المجني عليه التوجه معه إلى الشقة المجاورة "المهجورة" للتحدث معه، ثم قام ممسكًا قطعة خرسانية وانهال بها على رأسه.

وتابعت التحقيقات، المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال تخليص المجنى عليه نفسه من يد المتهم، وتدخل أحد السكان لإسعافه، استقل المصعد نزولًا إلى الأسفل بمدخل العقار، لكنه فوجئ بهرولة المتهم خلفه حاملًا سلاح أبيض "سكين" أعده لذلك، وأجهز عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده، ليفارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجته أقر بالواقعة، فتحرر محضر إداري، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت قرارها المُتقدم، بعضوية المستشارين: محمود محمد الربيعي، ومصطفى سعد عبد السيد، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.