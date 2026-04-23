برلماني إيراني: المفاوضات يجب أن تقتصر على دفع الغرامات وإدارتنا لمضيق هرمز

قال نائب مدينة كرج في البرلمان الإيراني علي رضا عباسي، إن «أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقتصر فقط على قضايا مثل: دفع الغرامات، وإدارة إيران لمضيق هرمز».

وأضاف في تصريحات، نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الخميس: «لا ينبغي للمفاوضين الوقوع في فخ آليات الزناد الجديدة بالانخداع بفرانشيسكو الخيالي».

وشدد على أهمية إخراج الملف النووي من جدول أعمال المفاوضات «إلى الأبد».

واستطرد: «ترامب لا يفهم مطلقًا لغة التفاوض والمنطق، لكنه يفهم لغة القوة والحزم جيدًا؛ لذا يجب على مفاوضينا، في خطوة ثورية ودبلوماسية صحيحة، عدم المشاركة حتى في تلك الجلسة التفاوضية الاستعراضية».

من جانبه، حدد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، مساء الأربعاء، 3 عوائق تقف بوجه إجراء محادثات جادة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تدوينة للرئيس الإيراني على صفحته بمنصة «إكس»، حيث قال: «لطالما رحّبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تزال ترحّب، بالحوار والاتفاق. إنّ سوء النية والحصار والتهديدات هي العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية. العالم يشهد نفاقكم وتناقضكم بين مزاعمكم وأفعالكم».

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بتدوينة على صفحته بمنصة «إكس»، إن «وقف إطلاق النار الكامل» لن يكون ذا معنى إلا إذا لم يُقوَّض بحصار بحري، وعمليات إسرائيلية على جبهات متعددة.

وكتب قاليباف: «لا جدوى من وقف إطلاق النار الكامل إلا إذا لم يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وعندما يتوقف التحريض الصهيوني على الحرب على جميع الجبهات».

ونوه أن «إعادة فتح مضيق هرمز مستحيلة مع الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار»، كما رفض المشرّع الإيراني، الذي قاد الجانب الإيراني في آخر مفاوضات مع الولايات المتحدة، فكرة أن الضغط سيُجبر إيران على تقديم تنازلات.

وأضاف: «لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب. السبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني».

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه «لا يوجد إطار زمني» للحرب على إيران، رافضًا التلميحات بأن الاعتبارات السياسية الداخلية تؤثر على نهجه.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، بأنه «لا يوجد ضغط زمني» بشأن وقف إطلاق النار الذي مدده الثلاثاء، أو لبدء مفاوضات جديدة.

وكان ترامب صرح في وقت سابق بأن الحرب ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، لكنها الآن في أسبوعها السابع.