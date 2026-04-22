كازاخستان توقف إمدادات النفط إلى ألمانيا بسبب مشاكل فنية

قالت كازاخستان إنها لن تستطيع إرسال نفط خام إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا الروسي الشهر المقبل بعدما أعلنت موسكو عن مشاكل فنية.

وقال وزير الطاقة الكازاخي يرلان أكينجينوف اليوم الأربعاء، حسبما قال مكتبه الإعلامي، إنه في حين أن كازاخستان لم تتلق إخطارا رسميا من روسيا فقد حصلت على تأكيد غير رسمي، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن أن تتسبب الخطوة في مشاكل لمصفاة "بي.سي.كي. شفيت" بالقرب من برلين، التي تقوم بتحويل الخام عبر عمليات التكرير إلى بنزين ووقود طائرات وزيت تدفئة لمدينة شفيت والمنطقة المحيطة. وسوف يزيد قطع الإمدادات من المخاوف بشأن إتاحة الوقود في الوقت الذي تضغط فيه الحرب بالشرق الأوسط إمدادات الطاقة العالمية.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن وقف تدفق النفط الكازاخي عبر دروجبا "لا يشكل في نهاية المطاف خطرا على أمن إمدادات المنتجات البترولية في ألمانيا، حتى إذا عملت مصفاة بي.سي.كي شفيت بقدرة انتاجية أقل".