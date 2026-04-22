وزير الخارجية الإسرائيلي ينفي وجود خلافات جوهرية مع لبنان: مجرد نزاعات حدودية بسيطة

ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، عدم وجود خلافات جوهرية مع لبنان، بل "نزاعات حدودية بسيطة يمكن حلها".

تصريح ساعر يأتي عشية استئناف محادثات مباشرة بين تل أبيب وبيروت على مستوى السفراء في واشنطن الخميس.

وتحدث ساعر في كلمة للسلك الدبلوماسي الأجنبي بمقر الرئيس الإسرائيلي بالقدس الغربية، بمناسبة ذكرى إعلان قيام إسرائيل، وفقًا للتقويم العبري.

وفي 14 مايو 1948 أُعلن قيام إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

وقال ساعر: "اتخذنا قرارا تاريخيا بالتفاوض مباشرة مع لبنان بعد أكثر من أربعين عاما".

وزعم أن "لبنان دولة فاشلة، دولة تخضع بحكم الأمر الواقع للاحتلال الإيراني عبر حزب الله".

وتابع: "هذا يقودنا إلى استنتاج واحد: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان. فكما يهدد أمن إسرائيل، فإنه يضر بسيادة لبنان ويهدد مستقبله".

وأردف: "لا توجد بيننا وبين لبنان أي خلافات جوهرية، بل بعض النزاعات الحدودية البسيطة التي يمكن حلها، والعقبة الوحيدة أمام السلام والتطبيع بين البلدين هي حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان بعضها منذ عقود، ووسعّت رقعة احتلالها خلال حرب بدأتها على البلد العربي في 2 مارس الماضي.