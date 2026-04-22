حبس حاكم تركي سابق على خلفية قضية اختفاء طالبة جامعية

قضت محكمة تركية بحبس حاكم إقليمي سابق انتظارا لمحاكمته على خلفية اختفاء طالبة جامعية منذ ستة أعوام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية اليوم الأربعاء.

وذكرت الاناضول أنه تم إلقاء القبض على تونكاي سونيل حاكم محافظة تونجلي سابقا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء لاتهامه بتدمير أوإخفاء أو تعديل دليل.

ويعد سونيل، الذي تولى منصب حاكم الإقليم الواقع بشرق تركيا من 2017 حتى 2020، وشارك في الجهود الأولية بعد اختفاء الطالبة جوليستان دوكو في يناير 2020 ، من ضمن 12 مشتبه بهم الآن محتجزين ضمن التحقيقات.

وتعتقد السلطات الآن أن الطالبة / 21 عاما/ ربما تم قتلها.

وقال وزير الدفاع أكين جورليك إنه تم تشكيل وحدة خاصة لتحديد موقع رفاتها.