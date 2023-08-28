اليابان تلغي إطلاق الصاروخ إتش تو إيه بسبب الرياح القوية

ألغت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، إطلاق الصاروخ "إتش تو إيه"، الذي يحمل مسبارا قمريا وقمرا اصطناعيا فلكيا يعمل بالأشعة السينية، بعد أن كان مقررا إطلاقه اليوم الاثنين، بسبب الرياح القوية.

وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ "إتش تو إيه" رقم 47، الذي يحمل مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "إس إل آى إم" ومهمة التصوير بالأشعة السينية والطيفية"إكس آر أى إس" من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مقاطعة كاجوشيما، جنوب غرب اليابان، نحو الساعة 9:26 صباح اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وكانت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية قد حددتا موعد إطلاق الصاروخ في مايو الماضي. ومع ذلك، تم تأجيل عملية الإطلاق بعد فشل إطلاق النموذج الأول للصاروخ "اتش ثري"، في مارس الماضي.

وكان من المقرر بعد ذلك إطلاق الصاروخ "إتش تو إيه" يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيله مرتين بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية.

وتأمل اليابان في تحقيق أول هبوط لها على سطح القمر من خلال مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر"إس إل آى إم".