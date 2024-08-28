وزيرة خارجية اليابان تدعو إيران إلى التخلي عن الرد على إسرائيل

أجرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، محادثات هاتفية، مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، وحثت طهران على التخلي عن تعهدها بالرد على إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي" عن كاميكاوا تأكيدها، خلال المحادثات التي استمرت 30 دقيقة، على أنه ليس من مصلحة المنطقة أو المجتمع الدولي حدوث مزيد من التصعيد للوضع في الشرق الأوسط.

وقالت كاميكاوا إن الوزير الإيراني أجاب بأن بلاده لا تريد تصعيد الوضع.

وأضافت كاميكاوا في حديث للصحفيين بعد المحادثات الهاتفية: "سنبذل كل جهد دبلوماسي ممكن لتهدئة الوضع".

ودعت كاميكاوا أيضا الجانب الإيراني إلى حث حزب الله اللبناني والجماعات الأخرى المدعومة من إيران على ضبط النفس، والمساعدة في حماية الرعايا اليابانيين في إيران.