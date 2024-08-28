 وزيرة خارجية اليابان تدعو إيران إلى التخلي عن الرد على إسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2024 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزيرة خارجية اليابان تدعو إيران إلى التخلي عن الرد على إسرائيل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 5:12 م

أجرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، محادثات هاتفية، مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، وحثت طهران على التخلي عن تعهدها بالرد على إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي" عن كاميكاوا تأكيدها، خلال المحادثات التي استمرت 30 دقيقة، على أنه ليس من مصلحة المنطقة أو المجتمع الدولي حدوث مزيد من التصعيد للوضع في الشرق الأوسط.

وقالت كاميكاوا إن الوزير الإيراني أجاب بأن بلاده لا تريد تصعيد الوضع.

وأضافت كاميكاوا في حديث للصحفيين بعد المحادثات الهاتفية: "سنبذل كل جهد دبلوماسي ممكن لتهدئة الوضع".

ودعت كاميكاوا أيضا الجانب الإيراني إلى حث حزب الله اللبناني والجماعات الأخرى المدعومة من إيران على ضبط النفس، والمساعدة في حماية الرعايا اليابانيين في إيران.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك