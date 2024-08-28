محافظ الغربية يكرم 71 طالبا من أوائل الشهادات العامة بالمحافظة

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في احتفالية كبرى مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، أوائل الجمهورية والمحافظة في مختلف المراحل التعليمية المختلفة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، واللواء محمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والدكتورة جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ.

وأكد "الجندي"، فخره باحتضان عروس الدلتا لكوكبة من أبناء مصر المتميزين والنابغين في مختلف المراحل التعليمية من التربية والتعليم والأزهر الشريف، والذين يمثلون مستقبل مصر وأملها الواعد في حمل راية مستقبل الوطن، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها محافظة الغربية وما تملكه من تاريخ عريق في تخريج نماذج علمية رائدة، مهنئًا الطلاب بتفوقهم ونبوغهم وثمار اجتهادهم وجدهم، داعيًا إياهم لمزيد من التفوق والتفرد، موجهًا الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على دعم أبنائهم وتشجيعهم على التمييز وتهيئة المناخ الأسرى الملائم لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن أسر الطلاب من الآباء، والأمهات لهم دور في توفير الرعاية، وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبنائهم لهذا الأداء والمستوى المتميز واعتلاء منصات التكريم. ووجه التحية للعاملين في المنظومة التعليمية سواء من التربية والتعليم أو الأزهر الشريف من المعلمين والإداريين الذين ساهموا في ظهور عروس الدلتا بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية، لا سيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كل المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم.

من جانبه وجه الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، عدة رسائل للطلاب الأوائل، مشددًا على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهم والعمل على رعايتهم، ورد الجميل إليهم على ما بذلوه في سبيل تفوقهم، وبذل الكثير لإرضائهم وطاعتهم، والحرص على تحصيل العلوم النافعة لدينهم ووطنهم، وأن يخصصوا وقتًا للقراءة والاطلاع جنبًا إلى جنب مع المناهج الدراسية، وأن يتمسكوا بسنة نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- ومنهجهم الأزهري الوسطي، وأن يجعلوا من رفعة أمتهم ووطنهم هدفًا يبذلون الغالي من أجل تحقيقه.

بدوره بدأ خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، نيابة عن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، كلمته بنقل تحية وزير التربية والتعليم، والتهنئة لمتفوقين لما حققوه من تفوق: "إني أهنئكم بحسن صنيعكم وجدكم واجتهادكم في تحصيل العلم والمعرفة لتحقيق مستقبل أفضل لكم ولمصرنا الحبيبة الغالية".

وأضاف: "أبنائي وبناتي الفائقين والفائقات من واجب الوفاء أن أؤكد لكم تقدير قيادات مصر كلها بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي العلم والعلماء، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي يعمل جاهدا حرصا منه على الارتقاء بالمحافظة".

واختتم: "ضاعفوا الجهد والعمل وتحلوا بالفكر السوي المعتدل، وتصدوا لكل فكر هدام منحرف للارتقاء بوطننا، ولتصبح مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة"