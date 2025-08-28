الحوثيون يعلنون إصابة صنعاء بضربات جوية إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المكتب الإعلامي للحوثيين إن الطائرات الإسرائيلية شنت ضربات جوية على العاصمة اليمنية، صنعاء، وسط حالة من التوتر العالي في المنطقة.

وجاءت الضربات الجوية الإسرائيلية للعاصمة اليمنية اليوم الخميس بعد قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري على صنعاء يوم الأحد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلبات للتعليق على الهجمات.

وتأتي الضربة الإسرائيلية بعد ساعات من اعتراض جيش الاحتلال مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل، وهى الثالثة التى يتم إطلاقها من اليمن باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.