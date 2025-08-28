متحدث أوكراني يؤكد إغراق سفينة استطلاع بمسيرة بحرية في دلتا الدانوب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد دميترو بلينتينشوك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، إغراق سفينة الاستطلاع الأوكرانية "سيمفيروبول" باستخدام مسيرة بحرية في دلتا نهر الدانوب، مشيرا إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر في الهجوم، ولم يصب بسوء أغلبية أفراد طاقم السفينة.

وقال بلينتينشوك: "ما زال البحث عن عدة بحارة مستمرا"، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع تبعات الهجوم حاليا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أغرق سفينة الاستطلاع.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا مسيرة بحرية.

وفي حين استهدفت هجمات جوية روسية عنيفة عدة مناطق أوكرانية خلال الليل، لم ترد أي تقارير عن وقوع انفجارات أو حرائق في منطقة أوديسا بالقرب من دلتا نهر الدانوب.

ووفقا للمعلومات المتاحة المعلنة، فإن سيمفيروبول هي سفينة استطلاع متوسطة الحجم ما زالت في مرحلة الاختبارات.

وتعرضت البحرية الأوكرانية لدمار واسع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وبدء الحرب في فبراير 2022.