البحرين تتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

تسلم وزير الخارجية البحرينية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل المعين لدى مملكة البحرين شموئيل ريفيل.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية البحرينية، رحب الزياني، خلال اللقاء بالسفير الإسرائيلي، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء «أهمية مواصلة الجهود بما يسهم في دعم مساعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

وحضر اللقاء، السفير خالد يوسف الجلاهمة، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، والسفير صلاح محمد شهاب، رئيس قطاع المراسم بالوزارة.