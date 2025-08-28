الدفاع التركية: استقرار سوريا مرتبط بشكل مباشر بأمن تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع التركية، إن استقرار سوريا مرتبط بشكل مباشر بأمن تركيا، وإن كل خطوة بهذا الاتجاه تساهم في تحقيق السلام الإقليمي.

جاء ذلك بحسب مصادر بوزارة الدفاع التركية، رداً على أسئلة الصحفيين المتعلقة بآخر المستجدات في سوريا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة الخميس.

وأكدت المصادر أن "تركيا تؤمن بأن استقرار سوريا سيتحقق من خلال نموذج حكم مركزي يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، ولا يفسح المجال أمام العناصر الانفصالية".

وأشارت إلى أن الحكومة السورية تواصل عملها بنية التعامل على مسافة واحدة مع جميع المكوّنات العرقية والمذهبية في البلاد.

وأوضحت بالقول: "استقرار سوريا مرتبط بشكل مباشر بأمن تركيا، وكل خطوة تُتخذ في هذا الاتجاه تُسهم في إحلال السلام في المنطقة".

ولفتت المصادر إلى أنه في إطار مذكرة التفاهم للتدريب والاستشارات المشتركة الموقعة مع سوريا في 13 أغسطس 2025، تتواصل أنشطة التدريب والاستشارات الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السورية.

وتابعت: "في هذا السياق، ستقدّم تركيا المساهمة اللازمة فيما يتعلق بمراكز التدريب المزمع إنشاؤها بناءً على طلبات سوريا".

وأكدت المصادر أن تركيا ستدعم أي إجراءات تتخذها الحكومة السورية لحماية وحدتها وسلامة أراضيها.

وفي 13 أغسطس، وقع وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره السوري مُرهف أبو قصرة، مذكرة تفاهم للتدريب والاستشارات المشتركة خلال زيارة وفد سوري إلى العاصمة أنقرة.