مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، جميعهم من قرية واحدة بمركز المنيا، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي باتجاه محافظة أسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، باتجاه قرية 8 بنحو 10 كيلومترات في اتجاه أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكسور متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وتبين من التحريات أن المصابين هم: "أشرف.ع، 27 عامًا، أحمد.إ، 26 عامًا، رقية.ع، 24 عامًا، أحمد.ح، 18 عامًا، محمود.م، 12 عامًا، أسماء.إ، 30 عامًا، وعفاف.ع، 35 عامًا".

كما أصيب كل من: "عمر.ح، 10 أعوام، محمد.م، 37 عامًا، علي. ح، 16 عامًا، محمود.م، 14 عامًا، وصبري.م، 25 عامًا"، جميعهم مقيمون بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، بالإضافة إلى حالتين مجهولتي الهوية لسيدتين في العقد الثالث من العمر، إحداهما في غيبوبة تامة.

كما أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وهم: 4 سيدات مجهولات الهوية، إحداهن فتاة تبلغ نحو 15 عامًا، بجانب "عبد التواب.ع، 66 عامًا"، من قرية بني أحمد الغربية، وتم إيداع الجثامين مشرحة المستشفى.

فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي كلفت إدارة المرور بإعداد تقرير حول ظروف وملابسات الحادث.