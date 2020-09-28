انخفاض عدد الإصابات بكوفيد-19 في بؤرة تفشي المرض بأستراليا إلى 5 حالات

تم رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ ثمانية أسابيع في جميع أنحاء مدينة ملبورن اليوم الاثنين مع انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل يونيو.

وتم تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في فيكتوريا، وهي بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل ثلاث وفيات، ليرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 787 والعدد في كل أنحاء أستراليا إلى 875 وفاة.

وقد أعلن رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز أمس الأحد أنه سيتم تخفيف بعض القيود الصارمة التي تفرضها الولاية بسبب فيروس كورونا.

ويخضع سكان ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا البالغ عددهم 9ر4 مليون نسمة لإغلاق صارم منذ 2 أغسطس عندما تجاوز عدد الحالات اليومية الجديدة 700 حالة.

واليوم الاثنين، تم رفع حظر التجول الذي كان يفرض من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وتمكن 127 ألف شخص من العودة إلى العمل، كما بدأ السماح الآن بالتجمعات الخارجية لما يصل إلى خمسة أشخاص بين أسرتين.