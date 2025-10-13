قوات الناتو تبدأ مناورات تدريبية دفاعية باستخدام الأسلحة النووية

بدأ حلف شمالي الأطلسي (ناتو) مناوراته السنوية للتدريب على الدفاع عن أراضي دول الحلف باستخدام الأسلحة النووية.

وأعلن الحلف الغربي اليوم الاثنين، مع بدء المناورات، أن نحو ألفي فرد عسكري سيشاركون في مناورات "ستيدفاست نون" على مدار الأسبوعين المقبلين.

وقال الحلف إن نحو 70 طائرة ستشارك في المناورات الجوية، ومن بينها المقاتلات الألمانية القادرة على نقل القنابل النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا.

ومن المقرر أن تجري المناورات هذا العام بشكل رئيسي في المجال الجوي فوق بحر الشمال.

ومن المتوقع أن تلعب القاعدة الجوية الهولندية في فولكل والقواعد العسكرية في كلاين بروجيل في بلجيكا، ولاكينهيث في إنجلترا، وسكريدستروب في الدنمارك أدوارًا رئيسية أيضًا.

ويقول الناتو إن القوات المسلحة الألمانية ستشارك بثلاث طائرات تورنيدو مجهزة لإسقاط القنابل النووية الأمريكية وأربع طائرات يوروفايتر للمناورات.