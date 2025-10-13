ليبرمان يطالب بإبعاد نائبين من الكنيست بعد دعوتهما للاعتراف بفلسطين

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان، الاثنين، بإبعاد النائبين أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعدما رفعا في وقت سابق اليوم لافتات ورقية تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، خلال كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست.

وتعليقا على ذلك، نشر ليبرمان، الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، طالب خلالها بإبعاد عودة وكاسيف من الكنيست بدعوى أنهما "أعداء دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

ووصف ليبرمان عودة وكاسيف بأنهما "يخدمان الدعاية الشيطانية لكارهي إسرائيل"، على حد قوله.

وصباح الاثنين، أظهر بث متلفز مباشر رئيس الكنيست أمير أوحانا، وهو يطلب من الأمن إخراج عودة وكاسيف ـ وهما من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في إسرائيل" ـ من الكنيست، وهو ما تم بسرعة كبيرة وبقوة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن عودة وكاسيف أُخرجا من القاعة، لأنهما رفعا أثناء خطاب ترامب لافتة ورقية كُتب عليها: "اعترف بفلسطين" .

وفيما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، بلغ عدد الدول المعترفة بفلسطين 159 من أصل 193 دولة اعتبارا من سبتمبر الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو.

وزار ترامب إسرائيل قبل ترأسه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم "قمة شرم الشيخ للسلام" بمصر، التي انعقدت بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وفق الرئاسة المصرية.

وتأتي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة الماضية بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت حماس، اليوم الاثنين، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، إضافة إلى تسليم رفات 4 من جثامين 28 أسيرا تقول إسرائيل إنهم موجودين في غزة، على أن يتم استكمال تسليم البقية في وقت لاحق لم يُعلن بعد.

فيما قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في فلسطين في بيان مشترك، إن إسرائيل أفرجت اليوم عن 1968 أسيرا بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى غزة اعتقلوا بعد الحرب.

يأتي ذلك وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بالتلاعب بقوائم الأسرى.