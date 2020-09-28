طارق مصطفى: جهاز المنتخب الأكثر تضررا من أزمة كورونا

تحدث طارق مصطفي، المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن استعداد الفراعنة لمواجهتي توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2022.

ويدخل المنتخب معسكرًا بين 9 و17 نوفمبرالمقبل، يتخلله خوض مباراتين ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقال مصطفى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباريات الدوري المصري، مضغوطة جدًا، مما يتسبب في إجهاد اللاعبين، ولكننا نأمل تواجد القوام الأساسي للمنتخب قبل المعسكر، في حالة بدنية وفنية جيدة".

وتابع: "المنتخب سيتضرر من هذا الأمر، كورونا أزمة على جميع الفرق والمنتخبات في العالم، خاصة أن اللاعب المصري ليس كالأوروبي، ولا يتحمل هذا الضغط، وأتمنى أن يكون اللاعبون جاهزين فنيا وبدنيا، دون إصابات".

وشدد "هناك اجتماعات دورية لوضع التصور الأمثل للمباريات القادمة، والهدف هو تحقيق الفوز والصعود لصدارة المجموعة".