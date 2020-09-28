شيفرون توقع عقدا جديدا لزيادة توريدات الغاز المحلي إلى شركة ألكوا أستراليا

أعلنت شركة شيفرون الأمريكية للطاقة، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق مع شركة ألكوا-أستراليا للألومنيوم لتوريد الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شيفرون في أستراليا إلى منشآت شركة الكوا أستراليا في ويتستون وجورجون ونورث ويست شيلف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن العقد الجديد يتضمن قيام شيفرون بتوريد 37 بيتاجول من الغاز الطبيعي المحلي في أستراليا بما يعادل 10277 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، إلى ألكوا على مدى عدة سنوات اعتبارا من يناير 2024، ويأتي إضافة إلى العقد الموقع بين الشركتين في ديسمبر 2018 لتوريد 64 بيتاجول من الغاز الطبيعي المحلي.