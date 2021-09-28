تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، بمساعدة أهالى قرية أبو تمادة بمركز كفر الشيخ من السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من ثلاث طوابق بالقرية، وتم الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ من مختلف التمركزات.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بقرية أبو تماده، بمنزل مكون من ثلاث طوابق، نتج عنه مصرع طفل، وكذلك سيدة، وإصابة 9 آخرين ما بين حالات اختناق وحروق من درجات مختلفة.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، تلقيتا بلاغا، بوقوع حريق بقرية أبو تمادة ليجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تبين من التقرير الطبى والبيانات التى سجلتها مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، حنان محمد عبد العزيز 30سنة، ومحمد فتحى طلبة 28 سنة، وحمدى عبد العاطى إبراهيم، 30 سنة، ومساعد بدير محجوب، 46سنة، وسلام فتحى طلبه، 35 سنة، وجمعه السيد رمضان، 35 سنة، محمد فوزى إبراهيم، 35 سنة، ولاء محمد عبد العزيز، 35 سنة، هناء فتحى طلبة 43 سنة، بحروق واختناقات.

وتم إيداع جثتين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وهما سوسن على غانم 37 سنة، عبد الله ضياء فتحى 4 سنوات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، فيما جرى إيداع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.