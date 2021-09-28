حليف وثيق لميركل يهنئ الاشتراكيين الديمقراطيين على فوزهم في الانتخابات

هنأ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الحليف المقرب للمستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على أدائهم في انتخابات يوم الأحد، والتي أسفرت عن خسارة فادحة لتحالف ميركل المسيحي (يمين الوسط).

وقال ألتماير، في تصريحات لمحطة "آر تي إل/ إن تي في" التليفزيونية الألمانية، إن المحافظين ليس لديهم تفويض لمباشرة محادثات تشكيل ائتلاف حاكم، مضيفا: "نهنئ من حصل على أصوات في هذه الانتخابات".

وأضاف ألتماير، أن الحق في تشكيل الحكومة ليس "هبة من الله" ولكن المسيحيين الديمقراطيين "لن يتنصلوا من مسؤولياتهم السياسية".

ولم تعلق ميركل حتى الآن على نتائج الانتخابات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأول الأحد، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسي، حيث حصل على 1ر24 % من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم.

وأعلن كل من مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، ومرشح التحالف المسيحي، لاشيت، أنهما يريدان تشكيل حكومة ائتلافية. لكن الضغط يتزايد على لاشيت لإعادة النظر، حيث تجادل العديد من الأصوات البارزة في حزبه بأن الانتخابات لم تمنحه تفويضا لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادته.