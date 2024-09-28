مصدر مقرب من حزب الله: غارة إسرائيلية تستهدف عضوا بالمجلس المركزي للحزب

استهدفت غارة إسرائيلية السبت، عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق، في ضاحية بيروت الجنوبية، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحزب، على وقع تجدد الغارات على مناطق لبنانية عدة.

وقال المصدر إن غارة إسرائيلية استهدفت قاووق في حي السلم، بحسب وكالة الصحافة الفرنيسة.

ولم تتوفر معلومات عن مصير قاووق المسؤول عن وحدة أمنية تابعة للحزب.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبق أن أعلن تنفيذ عملية اغتيال جديدة في لبنان، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تأكيد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو هاجمت بتوجيهات من جناح المخابرات، القيادي البارز في جهاز الاستخبارات بحزب الله حسن خليل ياسين، في الضاحية ببيروت، ما أدى إلى اغتياله.

وزعم الاحتلال، أن ياسين تورط في العديد من الهجمات التي نفذها حزب الله ضد جنود ومدنيين إسرائيليين، وكان يخطط يخطط لهجمات إضافية في الأيام المقبلة.

במסגרת תפקידו, יאסין שיתף פעולה באופן הדוק עם כלל יחידות האש של חיזבאללה, היה מעורב באופן אישי במתווי טרור שמומשו מתחילת המלחמה אל מול אזרחים וחיילים, ותכנן פיגועים נוספים בימים הקרובים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2024

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».