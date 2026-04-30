محكمة العدل الأوروبية تسمح لدور رعاية المسنين بإعادة بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية

قضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح للقائمين على إدارة دور رعاية المسنين بإعادة بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية لغرف نزلائهم بدون الحاجة لترخيص.

وحكم اليوم الخميس مرتبط بشكوى قدمتها هيئة إدارة الحقوق الموسيقية الألمانية (جي إيه إم أيه)، بحق مشغل إحدى دور المسنين.

وقالت المحكمة إن دار الرعاية نقلت قنوات البث الفضائية من خلال وصلة داخلية لغرف النزلاء.

وأوضحت الهيئة أن مشغل الدار يجب أن يحصل على ترخيص لفعل هذا بشكل قانوني حيث أن الشركة تعيد بث القنوات علانية.

وطلبت المحكمة الألمانية التي تنظر القضية من محكمة العدل الأوروبية توضيح مفهوم "إتاحة الأعمال للجمهور" حيث إن قانون الاتحاد الأوروبي يمنع أي نقل للأعمال المحمية بحقوق النشر بدون إذن من صاحب الحقوق.

ويجب على المحكمة الآن وضع حكم محكمة العدل الأوروبي في الحسبان عند البت في القضية.