48 رياضيا يوقعون عريضة لاستبعاد الكيان الصهيوني من المسابقات الدولية

كشف تقرير صحفي عن توقيع 48 رياضيًا على عريضة تطالب باستبعاد الكيان الصهيوني من المسابقات الدولية، على خلفية العدوان الغاشم على قطاع غزة والإبادة التي قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل.

وتضغط اتحادات كرة القدم في أوروبا، على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي «فيفا» من أجل استبعاد أندية الكيان الصهيوني من المشاركة في المسابقات القارية، إضافة إلى المنتخب الذي ينافس في الوقت الحالي على التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويصوت الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري على قرار بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في «يويفا» واستبعاده من كافة المسابقات.

وكشفت شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن مجموعة مكونة من 48 رياضيًا وقع على عريضة تطالب بطرد الكيان الصهيني من جميع المسابقات الدولية، على غرار ما حدث مع روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

من جانبه كتب موقع «فووت ميركاتو» الفرنسي: «صور الشعب الفلسطيني تثير المشاعر.. فبعد أن كانوا مستهدفين منذ عقود، أصبح قطاع غزة هدفًا لهجمات الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2025».

وأضاف الموقع: «ما زال القطاع يتعرض للقصف، ويحرم من الغذاء، وهذا وضع بدأ أخيرًا يثير قلق السلطات الدولية، لذا يدرس الاتحاد الأوروبي فرض بعض العقوبات مع إمكانية تعليق عضوية اتحاد الكيان الصهيوني لكرة القدم قريبًا».

وكشف التقرير عن وجود رياضيين بارزين وقعوا على طلب استبعاد الكيان الصهيوني، من بينهم بول بوجبا وحكيم زياش وسام مرسي.