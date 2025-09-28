سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الرئيس الأمريكي: العمل مع الدول العربية كان رائعا.. وحماس ستنضم إليهم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات حول خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة في مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الطريق أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الأحد: "لقد اجتمع الجميع للتوصل إلى اتفاق، لكن لا يزال يتعين علينا إنجازه".

وأضاف ترامب: "كان العمل مع الدول العربية رائعا في هذا الشأن"، ومضي قائلا: "حماس ستنضم إليهم، إنهم يكنون احتراما كبيرا للعالم العربي".

وتابع: "العالم العربي يريد السلام، وإسرائيل تريد السلام، وبيبي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يريد السلام".

وأكد الرئيس الأمريكي أن خطته لا تهدف فقط إلى إنهاء الحرب في غزة، بل إلى استئناف جهود أوسع نطاقا لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: "إذا نجحنا في تحقيق ذلك، فسيكون يوما عظيما لإسرائيل والشرق الأوسط".

وأكد ترامب أنه "ستكون هذه أول فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط. ولكن علينا إنجازه أولا".