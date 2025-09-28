مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعبر عن وقوفه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي

استقبل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمدي أحمد الني، السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له من المندوبية الدائمة، في مقر المجلس بالقاهرة.

وخلال اللقاء، عبر الأمين العام وموظفو المجلس عن دعمهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدين استعدادهم للقيام بكل ما يلزم في إطار عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما طلبت الأمانة العامة نقل تهانيها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإلى الشعب الفلسطيني بمناسبة الاعترافات المتتالية التي أعلنتها العديد من الدول بدولة فلسطين خلال الأيام والأسابيع الماضية، والتي تشكل رافعة مهمة على طريق تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.