توجه أسامة هلال، مدير التعاقدات في النادي الأهلي إلى العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن من أجل إجراء محاولات تفاوضية مع توماس توماسبيرج، المدير الفني السابق لفريق ميتييلاند الدنمارك.

وطار أسامة هلال إلى الدنمارك قبل يومين إلى الدنمارك، من أجل إجراء مفاوضات مكثفة مع توماسبيرج، الذي استقرت إدارة الأهلي على اسمه لتدريب الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

ويجري هلال محاولات مكثفة مع توماسبيرج لإقناعه بتدريب النادي الأهلي في الفترة القادمة، حيث قدم عرضًا رسميًا، يتضمن حصوله على 200 ألف دولار شهريًا.

وتعتزم إدارة الأهلي الكشف عن المدير الفني الجديد للأهلي بعد مباراة القمة مباشرةً، أو في اليوم التالي، الثلاثاء، على أقصى تقدير، على أن يتواجد المدرب في مباراة الأحمر أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري يوم السبت القادم، من المدرجات، ومن ثم يتسلم المهمة بشكل رسمي في اليوم التالي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني، خوسيه ريبييرو من تدريب الفريق الأول قبل حوالي 3 أسابيع، على إثر تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.