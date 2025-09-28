الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار بكنيسة في ميشيجان

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بكنيسة تابعة لطائفة المورمون في ميشيجان، وأشارت إلى أنه تم القضاء على المشتبه به.

وقع إطلاق النار اليوم الأحد، في كنيسة "جيسوس كريست أوف لاتر-داي سايتنس" في جراند بلانك، على بعد نحو 50 ميلا شمال مدينة ديترويت، بحسب ما أفاد به رئيس شرطة جراند بلانك، ويليام ريني، للصحفيين، مشيرا إلى أنه تم إضرام النيران في الكنيسة أيضا.

وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي على العامة، فيما لم تصدر السلطات أية تفاصيل بشأن حالة المصابين الذين نجوا من الحادث.

وتقع الكنيسة، التي تحيط بها ساحة انتظار سيارات ومساحة عشبية واسعة، بالقرب من مناطق سكنية وكنيسة "شهود يهوه" في جراند بلانك. ويبلغ عدد سكان المجتمع المحلي نحو 8 آلاف نسمة، ويقع على أطراف مدينة فلينت.

وقالت حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، في بيان إن قلبها ينفطر على مجتمع جراند بلانك. وأضافت: "العنف في أي مكان، وخاصة في دور العبادة، أمر غير مقبول".