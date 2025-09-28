البرلمان العربي: نرحب باعتراف سان مارينو بالدولة الفلسطينية ومبادرة إسبانيا بشأن تحالف دولي لدعم فلسطين

رحب البرلمان العربي، بقرار جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا القرار التاريخي يُمثل إضافة نوعية لمسار الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتجسيدًا للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني العادل لنيل حريته واستقلاله.

كما ثمّن البرلمان العربي، قرار إسبانيا إنشاء تحالف دولي يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليًا، في ظل استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة المخصصة للسلطة، باعتباره خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز صمود مؤسسات الدولة الفلسطينية وتوفير مظلة دعم دولية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في مواجهة الاحتلال وممارساته الإجرامية التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات المهمة من خلال الإسراع بالاعتراف الشامل بدولة فلسطين، ودعوة باقي دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، إلى أن تحذو هذا المسار العادل والشجاع، بما يعزز الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ويُنهي عقودًا من المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.