ظهور مسدسات إسرائيلية الصنع في لبنان وتحرك فوري لقوات الجيش

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسدس ماء لعبة كُتِب عليه «صناعة إسرائيلية»، وجرى الادعاء بأنه تم شراؤه من أحد محال الألعاب في ضهر العين - الكورة شمال لبنان.

على إثر ذلك، داهمت اليوم الأحد، دورية من مخابرات الجيش اللبناني المحل المذكور في محلة المزار، حيث تمت مصادرة الكمية المتوفرة من هذه المسدسات.

وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية، فُتِح تحقيق مع صاحب المحل لمعرفة مصدرها وكيفية دخولها إلى الأسواق.

وفي وقت سابق، أعلن أمن الدولة اللبناني ضبط قذائف في برج حمود وإحداها تحمل كتابات باللغة العبرية.

وجاء في بيان المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: «متابعة لعملها الاستعلامي المكثف على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لديها عن وجود قذائف مدفعية في منطقة حنكش – برج حمود، توجهت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية وعملت على ضبط ثلاث قذائف مدفعية عيار 120 ملم».