رئيس الزمالك: ميتشو باق لنهاية الموسم

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، علي مصير الصربى ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه باق لنهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحديث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن ميتشو يسير بشكل جيد مع الفريق ومستمر لنهاية الموسم ، رافضا أى حديث عبر السوشيال ميديا عن مصير ميتشو.

وأضاف: " فاز ببطولة الكأس بعد أسبوعين والأول على الدوري وتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال، فلماذا يرحل؟".

وتابع: "الآن أتعرض للوم على الإشادة به بعدما كان البعض يهاجمني على تغيير المدربين باستمرار".

ورفض مرتضى منصور الحديث عن اهتمامات الفريق الكروي بأي صفقة في يناير المقبل، عقب إرتباط بعد الأسماء بالزمالك خلال الأيام الماضية.

وشدد: "الفريق لديه من اللاعبين ما يكفى، وأي حديث حالي عبر الإعلام عن تفاوض الزمالك مع لاعبين هو غير صحيح".

وتطرق مرتضي للحديث عن مصير اللاعب الكونغولي كاسونجو، موضحًا: "الفريق سيعود للتدريبات وسيستفسر من اللاعب عما حدث في المغرب أثناء فترة إعاراته في الوداد".