القبض على شاب بحوزته 20 تذكرة هيروين قبل ترويجها في شرم الشيخ

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ألقت مباحث شرم الشيخ القبض على شاب بحوزته 20 تذكرة هيروين قبل ترويجها على العملاء.

تلقّى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد بضبط تاجر مخدرات وبحوزته تذاكر هيروين بمدينة شرم الشيخ.

واشتبه وكيل مباحث المصنفات بشرم الشيخ في المتهم "عمرو .ع .ا .ا" (26 عاما)، مقيم بالزنكلون التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، خلال مروره على مخرج حي الرويسات متجه إلى المدينة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى القبض علي المتهم وبحوزته 20 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي قيمته 9400 جنيه مصري حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه المتهم للاتصال بعملائه، ولتسهيل وترويج بضاعته.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته لها بغرض الإتجار، وأن المبلغ المضبوط حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

جرى تحرير محضر رقم 8559 لسنة 2019 جنح أول شرم الشيخ، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.